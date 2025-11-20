İSTANBUL 24°C / 14°C
Bakan Kurum'dan 'COP31' mesajı: Kararlılığımızı ortaya koyduk

Brezilya'da gerçekleştirilen COP30 zirvesi hakkında değerlendirmede bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'COP31'e ev sahipliği konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk' dedi.

IHA20 Kasım 2025 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan 'COP31' mesajı: Kararlılığımızı ortaya koyduk
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'ncu Taraflar Konferansı'nda (COP30) Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle 4'lü toplantı gerçekleştirdi. Zirvede önümüzdeki yıl COP31 Taraflar Konferansı'nın hangi ülkede ve nasıl yapılacağı da müzakere edildi. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

"ÖNEMLİ ADIMLARDA MUTABIK KALDIK"

Bakan Kurum paylaşımında, "COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem'de Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yalçın Rafiyev ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. COP31'e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

