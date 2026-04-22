Berlin'de düzenlenen 17. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'nın ikinci gününde konuşmaların ardından söz alan Bakan Kurum, "Bugün yaşadığımız krizler bunu bize bir kez daha gösterdi ki her ülke kendi kendine yetmelidir. Enerji arzını çeşitli enerji kaynaklarıyla elde etmelidir. Ortak hedefimize ulaşabilmemiz için bu konu gerçekten elzem." dedi.

Sanayide karbonsuzlaşmanın yalnızca emisyonların azaltılması açısından değil, aynı zamanda rekabetçilik ve enerji güvenliği bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Bakan Kurum, ülkelerin ekonomik dayanıklılıklarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Kurum, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin ifadelerinin motivasyonlarını artırdığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Türkiye olarak sanayinin karbonsuzlaştırılmasında özel sektörün ve uluslararası işbirliğinin önemine inandıklarını kaydeden Kurum, "Tabii COP31'de bu ortaklıkları daha da ileriye taşıma arzusu içerisindeyiz ve bunlara gerçekten küresel bir nitelik kazandırmak istiyoruz. Ülkeler karar alıyor ama içinde halklar olmadığı sürece, içinde özel sektör olmadığı sürece bunun bir karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Kurum, bir önceki zirvede küresel iklim eylemi kapsamında kaydedilen ilerlemelerin kurumsallaştırılacağına dikkati çekerek, belirlenen hedeflerin somut ve güvenilir uygulama planlarıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

COP31 başkanlığı perspektifinden özel sektörün rolünü "kurucu nitelikte" gördüklerini ifade eden Kurum, bu yaklaşımın uygulamaya dönük somut sonuçlar üretmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, konuşmasının sonunda kasım ayında düzenlenecek COP31 zirvesine tüm ülkeleri davet ederek, "İklim değişikliğinde afetzede olmak istemiyoruz, kahraman olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.