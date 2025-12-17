İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

Bakan Kurum'dan DEM Partili Koçyiğit'e ''şantiye şefi'' cevabı: Bizim için büyük bir gurur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde kendisine 'şantiye şefi' diyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e, 'Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim.' cevabını verdi.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 07:49 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan DEM Partili Koçyiğit'e ''şantiye şefi'' cevabı: Bizim için büyük bir gurur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde kendisine, "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" diyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e cevap verdi.

"ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM"

Bakan Kurum Koçyiğit'e, "Şimdi DEM Parti'li Grup Başkanvekili'ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" cevabını verdi.

"SİZ ELLERİNİZİ OVUŞTURDUNUZ, 'ŞİMDİ BİTTİLER' DEDİNİZ"

Koçyiğit'e deprem bölgesinde ne yaptığını soran Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Diyorsunuz ki '15. günde devlet yoktu'. Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibarıyla oradaydık. Deprem oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Siz ellerinizi ovuşturdunuz. 'Şimdi bittiler' dediniz. 'Enkaz altında kalırlar' dediniz. 'Yapamazlar, bitiremezler' dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık."

