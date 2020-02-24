AA 24 Şubat 2020 Pazartesi11:26 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi. Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

(İran sınırında deprem) Kalıcı konutlar için çalışmalar başladı, hızla tamamlanacak.

(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

(Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız.

Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor.

Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız.

Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar.

Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.

(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz.