İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2832
  • EURO
    50,8216
  • ALTIN
    6597.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum'dan hizmet yerine laf yapan CHP'ye ‘Özel' cevap: Bari gölge etmeyin
Güncel

Bakan Kurum'dan hizmet yerine laf yapan CHP'ye ‘Özel' cevap: Bari gölge etmeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yönelik sözlerine cevap verdi. Kurum, 455 bin konutla 11 ilin yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayarak, 'Tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin' dedi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 18:32 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan hizmet yerine laf yapan CHP'ye ‘Özel' cevap: Bari gölge etmeyin
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap vererek, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin" dedi.

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulması hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.