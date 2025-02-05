Bakan Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusu üzerine Kurum, göreve geldiğinden beri her hafta bölgede olduğunu belirtti. Kurum, burada fotoğraf çektirerek deprem bölgesindeki afetzedelerin derdine derman olunamayacağını söyledi.

"Geleceksiniz, alın teri dökeceksiniz. Çalışacaksınız, algı değil iş yapacaksınız. Laf değil eser vereceksiniz. Burada ben hayretle karşılıyorum bu ifadeleri. Gelsinler 11 ilde yapılan binalara baksınlar." diyen Kurum, "Hatırlayın, deprem esnasında, sonrasında millete 'bedava konut yapacağız' sözü verdiler. Ne oldu? Bir ilde, bugün muhalefet partilerinin yönettiği bir belediye, bir tane konut yaptı mı? Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı, yine hamaset siyaseti. Kendi iç çekişmelerinden gündemi başka noktalara çekebilmek adına aynı siyasi anlayışı 25 yıldır CHP yapıyor." şeklinde konuştu.

Kurum, eleştiride bulunanların kısa sürede 201 bin konutun maketini bile yapamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içi çekişmeleri bir kenara bırakmasını tavsiye etti.

Bir gazetecinin, "Muhalefetin, 20 yıldır siz yönetiyorsunuz..." eleştirisi üzerine Kurum, hiçbir zaman hamaset ve algı siyaseti yapmadıklarını söyledi.

Kurum 25 yıldır gece gündüz millet ne bekliyorsa onu yaptıklarını dile getirerek, "Okuluyla, sanayisiyle, altyapısıyla, konutuyla her türlü şehri kalkındıracak Gayri Safi Yurt içi Hasıla'yı artıracak adımları atıyoruz. Peki siz, 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde daha bir çamuru bile temizleyemediniz. Beni eleştirebilirsin ama aynaya bakın. Bir tane de siz yapın. Beni eleştir ama kendin de yap. Ya bu belediye başkanının asli sorumluluğu değil mi? Ama tek dertleri ikbal." değerlendirmesini yaptı.

"DEPREMZEDEYİ İSTİSMAR ETMEK ADINA YAPILANLARI GÖRMEYEN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bakan Kurum, "Özgür Özel ile görüştünüz mü? Deprem bölgesine davet eder misiniz?" sorusuna ilişkin, iktidar muhalefet ayırt etmeden her yere gittiğini vurguladı.

Özel'e, kendileriyle gezmesini ve bölgede yapılanları görmesini öneren Kurum, "Biten binaları görürler. Milletimizin mutluluğuna şahitlik ederler. Biz kendisinin bütün deprem bölgesindeki yerlere gidip ziyaret etmeye davet ediyoruz. Sizin aracılığınızla bunu yapmış olalım. Aslında kendi belediye başkanlarına da sorsalar bu cevabı alacaklar. Maalesef, siyasi bir malzeme yapmak, buradaki depremzedeyi istismar etmek adına yapılanları görmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu vicdansızlık yani insafsızlık. Siyaseti gidin başka alanda yapın ama burada yapmayın." ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI GEREKEN NE İŞ VARSA BİR KENARINDAN TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kurum, olası İstanbul depremi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "hizmetlerimiz engelleniyor" açıklamasına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"600 bin acilen yıkılacak binadan söz ediyoruz. İstanbul'daki bir depremi, ne İstanbul ne de ülkemiz kaldıramaz. Bu, bir milli güvenlik meselesi diye boşu boşuna söylemiyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bugün hiçbir belediye başkanı bana 'Ben bakanlığa gittim. Kentsel dönüşümle ilgili bir talepte bulundum ancak benim işim, projem engellendi' diyemez. Bırakın kentsel dönüşümü, diğer işleriyle ilgili de diyemezler. 5 sene 'engelleniyoruz' siyaseti yaptı.

Milletimiz iyi bilsin, biz kimseyi engellemiyoruz. Çok net söylüyorum. Yapılması gereken ne iş varsa bir kenarından tutmaya çalışıyoruz. Özelde de geldiklerinde biz bu konuyu kendilerine de aktardık. İzmir Körfezi'ni de beraber temizleyelim. İstanbul'da da dönüşüm noktasında yapılması gereken ne varsa biz destek vermeye hazırız dedik, yine diyoruz. Ancak böyle bir dert yok, böyle bir heves yok. Bunu söylediğimizde hemen Sayın Ekrem İmamoğlu, '25 yıldır siz yönetiyorsunuz' diyor. Sen de 6 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. 25 yıldır yönettiğiniz belediyeler var. Bir tane doğru örnek gösterebilir misin? Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bilhassa İstanbul'da dönüşüm noktasında Bakanlığımız her türlü desteği verecektir, vermeye devam edecektir."

Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili bir soru üzerine açıklama yapan Kurum, bölgede 2011-2012 yıllarındaki gibi benzer bir yoğun sismik hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Bakan Kurum, AFAD'ın koordinasyonunda ve diğer kurum ile kuruluşlarla birlikte süreci yakından takip edildiğini ve gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.

"2 trilyondan fazla yatırım yaptık"