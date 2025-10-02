Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."