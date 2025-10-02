İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı! Marmara'da deprem korkuttu

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması için çağrıda bulundu. Kurum, 'Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

2 Ekim 2025 Perşembe 17:19
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı! Marmara'da deprem korkuttu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."

