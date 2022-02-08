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Bakan Kurum'dan 'kira yardımı' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

AA8 Şubat 2022 Salı 00:23 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:23
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmandaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını belirtti.

Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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