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  • Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel
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Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel

Malatya'da köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel.' dedi.

18 Aralık 2024 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine konuk oldu. Bakan Kurum'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel, "Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun" dedi.

Bakan Kurum da "Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında" diye konuştu. Bakan Kurum, Demirel'in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yer bulunması konusunda talimat verdi. Bakan Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.

MAHALLEDE 40 KONUT TESLİM EDİLDİ

Şeyhler Mahallesi'nde 73 deprem konutunun yapılacak. Şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasına geldi.

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