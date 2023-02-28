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Bakan Kurum, Hatay'da yeni binaların yapılacağı yeri açıkladı

Antakya'da AFAD Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Her ilimizde olduğu gibi Hatay'ımızda da öncelikle rezerv alanlarda Amanos Dağı eteklerine binalar inşa edeceğiz. En doğru yerleşim alanı için çalışıyoruz.' dedi.

28 Şubat 2023 Salı 14:35 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız

(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık."

Türkiye'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 1 milyon 520 bin bina incelendi. Hatay'da hasar tespit çalışması yeniden yapılacak.

Her ilimizde olduğu gibi Hatay'ımızda da öncelikle rezerv alanlarda Amanos Dağı eteklerine binalar inşa edeceğiz. En doğru yerleşim alanı için çalışıyoruz.

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