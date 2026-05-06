  • Bakan Kurum'dan seçim kampanyası iddialarına yalanlama: Gerçek dışı, açık bir iftira
Bakan Kurum'dan seçim kampanyası iddialarına yalanlama: Gerçek dışı, açık bir iftira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk davasında ismi gündeme gelen Murat Gülibrahimoğlu'nun, yerel seçim sürecinde seçim kampanyasına maddi destek sağladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 19:58
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, iddiaların iftira olduğunu, söz konusu şahsın seçim kampanyasına herhangi bir desteğinin asla söz konusu olmadığının altını çizdi.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI NAFİLEDİR"

Yolsuzluk davasına karışanların gündemi değiştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz.

