  Bakan Kurum'dan şehit babasına büyük vefa: Mustafa'nın vasiyeti devletin sözü oldu
Güncel

Bakan Kurum'dan şehit babasına büyük vefa: Mustafa'nın vasiyeti devletin sözü oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehidimizin emanetine sahip çıkarak yürekleri ısıttı. Kahraman şehidimiz Mustafa'nın annesine yaşatmak istediği 'ev' hayali, Bakan Kurum'un bizzat takibiyle gerçeğe dönüştü.

AA12 Nisan 2026 Pazar 13:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluşmasını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tamamlandı.

Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için cuma günü Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Kurum'a sarılan Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım hepiniz yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Uslu, Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yaparak, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerine yer verdi.

