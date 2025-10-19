Bakan Kurum'dan ''Sıfır Atık Forumu'' diplomasisi: İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfının Birleşmiş Milletler işbirliği ile İstanbul'da düzenlediği Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, BM-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Bakan Kurum da forum kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Hamedani, Somali Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Jama ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü.

Görüşmelerde, "Sıfır Atık" uygulamaları, sürdürülebilir şehirler, döngüsel ekonomi, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne yönelik eylem planları ve deprem bölgesinde yürütülen inşa seferberliği ele alındı.