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Bakan Mehmet Özhaseki: Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bakanlık olarak Ardahan için harcadığımız 8 milyar lira bir bedel var. Devam eden 3 milyarın üzerinde de yatırımlarımız var. TOKİ'nin yaptıkları var. Bütün bu hizmetler, inşallah bundan sonra da devam edecek. Ayrıca Posof ilçesinde devam eden bir millet bahçesi projemiz var. Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA26 Mart 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Bakan Mehmet Özhaseki: Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
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Ardahan Valiliğini ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Kura Nehri kıyısında yapımı süren millet bahçesine geçti.

Özhaseki, burada gazetecilere, yatırımlarla Ardahan'ı daha güzel bir kent yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Ardahan'daki yatırımları yerinde görmek için geldiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün Serhat şehrimiz Ardahan'dayız. Tarihi ve kültürel dokusuyla ülkemizin gözbebeği bir yerindeyiz. İçinde bulunduğumuz mekanda Bakanlığımızın bir çalışması var. Bu çalışmayı yerinde görmek için geldik. 75 dönümlük bir arazide millet bahçesi inşa ediyoruz. İçinde bulunması gereken bütün fonksiyonlar yapılıyor. Bir tarafta da Aziziye Kışlası olarak bildiğimiz tarihi eserlerimizi de restore etmeye gayret gösteriyoruz. Anadolu'ya bu açıdan bakıldığı zaman tarihi kültürel ve doğa mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etmiş olsak haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum."

Millet bahçesi için 150 milyon liradan fazla para harcandığını anlatan Özhaseki, "Eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere aktarılması gibi kutsal bir görevimiz var. Vatandaşın gelip nefes alacağı, soluklanacağı yeşil alan yapılıyor. Bir taraftan da tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bakanlık olarak Ardahan için harcadığımız 8 milyar lira bir bedel var. Devam eden 3 milyarın üzerinde de yatırımlarımız var. TOKİ'nin yaptıkları var. Bütün bu hizmetler, inşallah bundan sonra da devam edecek. Ayrıca Posof ilçesinde devam eden bir millet bahçesi projemiz var. Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, daha sonra Kongre Caddesi'nde, AK Parti Seçim Bürosu'nu ziyaret edip partililerle görüştü.

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