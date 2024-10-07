Bakan Memişoğlu, Bakü'de! Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu temaslarına başladı.

Memişoğlu, ziyareti kapsamında Haydar Aliyev'in kabri ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Bakan Memişoğlu, saygı duruşunda bulundu.

Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Memişoğlu, anıtlara çelenk bırakıp, dua etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın Şuşa'da yapılacak TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.