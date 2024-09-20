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Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biriyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Biz Türkiye olarak son 23 senede yaptığımız sağlıkta gelişimi ve ulaşılabilirliği daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında da sağlık bilgisini, sağlık teknolojisini üreten, aynı zamanda çevresindeki bütün ülkelere de bu konuda destek veren sağlık bilgisi ülkesi olacağız.' dedi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biriyiz
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Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Yapımı devam eden Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında incelemede bulunan Memişoğlu, gazetecilere, Kırşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

400 YATAKLI HASTANE YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Kentin sağlıkta iyi bir noktada olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Daha da iyi olacak inşallah. Şu anda yeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin inşaatında bulunuyoruz. 400 yataklı ve önümüzdeki sene sonuna doğru hizmete sunacağımız hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. İnşallah burada da hizmetimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kırşehir merkezinde şu anda faaliyette bulunan hastanemizi sağlık hizmetlerini sürdürür halde tutacağız. Gerçekten burayı sağlıkla ilgili önemli merkezlerden biri haline getireceğiz." diye konuştu.

Memişoğlu, Kırşehir'de özellikle temel sağlık hizmetlerini, birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da geliştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları sağlıkta büyük gelişimi daha da iyi hale getirmek için çabaladıklarını vurgulayan Memişoğlu, sonucun da iyi olacağını düşündüklerini ifade etti.

"KORUYUCU SAĞLIĞI ÖNEMSİYORUZ"

Sağlıkta yapılacak çok şey olduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Bunun yanında yetkisiz sağlık hizmetleri sunan arkadaşları engelleyeceğiz. Bu aşamalardan sonra özellikle sağlıkta olabilecek illegaliteler, yanlış uygulamalarla ilgili gerekli tedbirleri de her zaman aldığımız gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sürdürmek ve daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sağlık turizmi ve dünyadaki diğer ülkelerden gelecek insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu maalesef bazı yanlış uygulamalarla eleştirme fırsatı verecek illegalitelere, yanlış uygulamalara izin vermeyeceğimizin bütün kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Biz Türkiye olarak son 23 senede yaptığımız sağlıkta gelişimi ve ulaşılabilirliği daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında da sağlık bilgisini, sağlık teknolojisini üreten, aynı zamanda çevresindeki bütün ülkelere de bu konuda destek veren sağlık bilgisi ülkesi olacağız. İnşallah bu hedeflerimizi de başarırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun çizdiği yolda ilerliyoruz. Daha da iyi olacağız."

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