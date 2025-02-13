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Bakan Memişoğlu duyurdu! Sigara yasağı denetimleri artırılacak

Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu duyurdu! Sigara yasağı denetimleri artırılacak
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Hedefimiz Dumansız Türkiye" başlıklı paylaşımda bulundu.

Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dumansız bir yaşamı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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