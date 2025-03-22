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Bakan Memişoğlu: Eczaneler sağlık altyapımızın gücü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Eczaneler sağlık altyapımızın gücü
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılar için yeni bir dönemin başladığını belirtti.

İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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