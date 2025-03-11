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Bakan Memişoğlu, Mısır ve Kuveyt'in Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani'yi ayrı ayrı kabul etti.

AA11 Mart 2025 Salı 18:00 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu, Mısır ve Kuveyt'in Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi
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Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy ve beraberindeki heyeti, Bakanlık'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kültürel bağları ve ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldıklarını belirten Memişoğlu, Büyükelçi Elhamamy ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Memişoğlu, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani ve beraberindeki heyeti de Bakanlık'ta ağırladığını bildirdi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki güçlü tarihi ilişkileri, dostluk ve kardeşlik bağlarını değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, Büyükelçi Al-Adwani ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

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