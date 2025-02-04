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Bakan Memişoğlu: Sağlık tesislerimizde ve mobil tarama araçlarımızda ücretsiz kanser taramaları yapıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelindeki sağlık tesisleri ve mobil tarama araçlarında ücretsiz kanser taraması yapıldığını, bu sayede birçok kanser vakasının erken evrede tespit edilerek tedavi sürecine hızla başlanabildiğini belirtti.

AA4 Şubat 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Sağlık tesislerimizde ve mobil tarama araçlarımızda ücretsiz kanser taramaları yapıyoruz
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Memişoğlu, Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının ülkenin dört bir yanındaki sağlık tesisleri ve mobil tarama araçlarında ücretsiz kanser taraması yaptığını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede birçok kanser vakasını erken aşamada tespit ederek tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayabiliyoruz. Kanser taramaları hakkında detaylı bilgi almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize, Aile Sağlığı Merkezlerimize, Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize başvurabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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