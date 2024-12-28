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Güncel

Bakan Memişoğlu, 'Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na başkanlık etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında Bilecik'te 'Sağlık Yöneticileri Toplantısı' gerçekleştirildi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu, 'Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na başkanlık etti
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında düzenlenen toplantıda Memişoğlu, kentte devam eden sağlık yatırımları ile hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dair bilgi alan Memişoğlu, daha sonra Vali Şefik Aygöl, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve yetkililerle fikir alışverişi yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın da yer aldığı toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
  • Bilecik Toplantısı
  • Sağlık Yöneticileri

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