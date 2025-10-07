İSTANBUL 19°C / 14°C
7 Ekim 2025 Salı
Bakan Memişoğlu: Savunma sanayi başarılarını sağlık alanına taşıma gayretindeyiz

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Biz de milletimize ümit veren ve tüm dünyaya örnek teşkil eden savunma sanayi başarılarını sağlık alanına taşıma gayretindeyiz' dedi.

7 Ekim 2025 Salı 22:33
Bakan Memişoğlu: Savunma sanayi başarılarını sağlık alanına taşıma gayretindeyiz
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ'ta mühendislerin geliştirdiği yerli helikopter GÖKBEY'i inceleyen Bakan Memişoğlu, "Helikopterimizi inşallah 2026'da bize teslim edecekler. Baktık ki artık ambulans haline gelmiş. Onunla pek çok insanımızın hayatını kurtaracağız. Sadece Türkiye'de değil, çevre ülkelerimize de hizmet edecek bir imkana kavuşmuş durumdayız" dedi.

"İNŞALLAH BUNU BAŞARACAĞIZ"

Türkiye'nin savunma sanayiinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta da bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah savunma sanayi gibi bir sağlık sanayisi oluşturacağız. Alt yapımız, hazırlıklarımız var. İrademiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bunu başaracağız."

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı bulunan kalp akciğer makinesini de savunma sanayi şirketleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise TUSAŞ mühendislerinin GÖKBEY'i tamamlamak için gece gündüz çalıştığını, helikopterin son üretim hattından çıkmak üzere olduğunu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından GÖKBEY'in Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına sunulacağını söyledi.

