Memişoğlu, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi'nde bulunan ve Selçuklu Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kente kazandırılan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi açılışında, son 23 yılda sadece modern tesisler inşa etmekle, tedavi imkanlarını, teknolojik altyapıyı en üst seviyeye çıkarmakla kalmadıklarını, hastalıkları tedavi etmenin yanında, toplumda kalıcı bir sağlıklı yaşam kültürü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, sağlık sisteminin temel taşı olan koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetlerini ülke genelinde daha da yaygınlaştırdıklarını anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Eser siyasetimizin birer nişanesi olarak her geçen gün yeni merkezleri, yeni tesisleri milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugün Konya'mızda açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Hayat Merkezimiz ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz de işte bu şifa zincirinin en kıymetli parçalarından biridir. Bakanlık olarak bu noktada çok net ve proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Bizim 'Koruyan Sağlık' vizyonumuzun özeti şudur; 'Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız.' Bu anlayışla, insanı sadece bedensel rahatsızlıklarıyla değil, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönleriyle tam bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü ruh sağlığı çoğu zaman sessiz yaşanan, ancak en çok destek bekleyen mücadele alanıdır. Ülke genelinde sayıları 200'e yaklaşan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz, bu bütüncül sağlık yaklaşımımızın eserleridir. Toplum temelli ruh sağlığı modeliyle hizmet veren bu merkezlerimizde, hastalarımızın sadece poliklinik muayenelerini veya ilaç takiplerini yapmakla kalmıyoruz. Gezici ekiplerimizle ev ziyaretleri gerçekleştiriyor, hasta ve hasta yakını eğitimleriyle tedavi süreçlerini birlikte yönetiyoruz."

Memişoğlu, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde el sanatlarından mutfak terapisine, spordan resim ve mesleki kurslara kadar düzenlenen kapsamlı atölye çalışmalarıyla hastaların sosyal yaşama adaptasyonunu artırdıklarını, onları izole etmek yerine yeniden toplumsal hayata bağladıklarını dile getirdi.

- "ÜLKE GENELİNDE 343 SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ HİZMET VERİYOR"

Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürü noktasında ise sayıları 343'e ulaşan Sağlıklı Hayat Merkezlerinin devreye girdiğini anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"En yakınımızda mahallelerimizdeki bu koruyucu sağlık üslerinin içerisinde diyetisyenden çocuk gelişimcisine, fizyoterapistten koruyucu ağız ve diş sağlığına, kanser tarama birimlerinden sigara bırakma polikliniklerine kadar 17 farklı alanda uzmanımız bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizin çatısı altında, anne adaylarımız için Gebe Okulları ve hamile platesi gibi son derece kıymetli hizmetler de sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu büyük ve kapsamlı hizmet ağına çok kolay ulaşabiliyor. MHRS'den veya aile hekimleri aracılığıyla randevu oluşturabilecekleri gibi hiçbir randevuya ihtiyaç duymadan, doğrudan merkezlerimize gelerek tamamen ücretsiz hizmet alabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl bu merkezlerimizde tam 20 milyon kez vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk."

"Koruyan Sağlık" anlayışıyla doğru bilgiyi toplumla buluşturmak amacıyla sağlık okuryazarlığının artırılmasını amaçladıklarını değinen Memişoğlu, bu doğrultuda geçen yıl nisan ayında Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimlerini başlattıklarını, "Sağlık Elçileri" eğitimleriyle son bir yılda toplumla doğrudan temas halinde olan öğretmen, muhtar, kuaför ve taksi şoförü gibi meslek gruplarından 301 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde devreye alınan "Hasta Okulları"nda kronik hastalıklarla mücadele eden 42 bin 610 kişiye ve ailelerine rehberlik edildiğini aktaran Memişoğlu, 65 bin 500 ilkokul öğrencisinin de birer "Sağlık Elçisi" olarak yetiştirildiğini dile getirdi.

- "KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORKALIM"

Memişoğlu, bugünün Ulusal Kanser Haftası'nın son günü olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır', mottosuyla son bir yılda tam 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz kanser taraması yaptık. 276 bin kişide riskli bulgu tespit edip vakit kaybetmeden ileri tetkikler için hastanelerimize yönlendirdik. Bunun sonucunda yaklaşık 28 bin vatandaşımıza erken evrede kanser tanısı koyduk. 15,4 milyon vatandaşımıza gönderdiğimiz toplam 39 milyon hatırlatıcı SMS ile tarama başvurularında tarihi bir rekor kırdık. Buradan aziz milletimize açık bir çağrı yapıyorum, 'Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım.' Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi KETEM'lere, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve bugün bir yenisini daha açtığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize gelin. Gelin ki geleceğimizi, sağlığımızı güvence altına alalım."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da belediye olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ile tüm vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine en hızlı, en güvenli ve en nitelikli şekilde ulaşabilmeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Programda, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dua ederek açılış kurdelesini kesti.