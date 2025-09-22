İSTANBUL °C / °C
Güncel

Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkla ilgili en son teknolojiyi kullanabilen insan gücüne sahip

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden verisini toplayabilen bir ülke olarak, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz.' ifadesini kullandı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 17:19
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkla ilgili en son teknolojiyi kullanabilen insan gücüne sahip
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, New York'ta MÜSİAD tarafından, TÜRKEN Vakfı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyona katılan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan dostluğu için çaba harcayan kişilerin desteğiyle, Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıkta çok iyi yerlere gelineceğine inandığını, önlerinde birçok fırsatın olduğunu belirtti.

Türkiye ilaç sanayisinin 1900'den itibaren üretim yaptığını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlıkla ilgili en son teknolojiyi kullanabilen insan gücüne sahip. Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden verisini toplayabilen bir ülke olarak, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz."

Popüler Haberler
