2 Ocak 2026 Cuma
Bakan Memişoğlu yeni yıla sağlık çalışanlarıyla başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılının ilk mesai gününde genel cerrahi kliniğinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu yeni yıla sağlık çalışanlarıyla başladı
Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk mesai gününde, bir insanın hayatına dokunmak ve bir cana şifa olmak için genel cerrahi kliniğimizde fedakarlıkla görev yapan kıymetli ekip arkadaşlarımla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Hekimlik; bilgi kadar vicdanla, teknik kadar yürekle yapılan bir meslektir. Bir hekimin en önemli özelliği ise empatidir. Bizler, başkasının derdiyle dertlenen, başkasının acısını kendi yüreğinde hisseden insanlarız. Bu anlayışı temsil eden beyaz önlüğümüzü yeniden giyerek, yeni yılın ilk mesaisinde insanlığa hizmet etmenin sorumluluğunu ve onurunu bir kez daha derinden hissettim."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.