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Güncel

Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki iki olayda yaralananlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında 11 kişinin öldüğü patlamada yaralanan 7 kişinin tedavilerinin, bugün taburcu edilecek son kişiyle tamamlanmış olacağını bildirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki iki olayda yaralananlarla ilgili açıklama
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Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, trafik kazasında yaralananların hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesine katılacaklarını kaydeden Memişoğlu, "Patlamada yaralanan bir vatandaşımızı taburcu edeceğiz. Patlamada yaralanan tüm yaralılarımızı tedavi etmiş olacağız." dedi.

- OKUL SERVİSİ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANANLARIN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Öte yandan Memişoğlu, okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralananlardan 10'unu gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

Hastanelerdeki 12 yaralıdan 6'sının yoğun bakımda bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bunların 3 tanesinin durumu ağır ama daha iyiler, stabil hale geldiler. Dualarımız onlarla. Arkadaşlara, ekiplere çok teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle yardıma koştular ve onları tedavi etmeye çalışıyorlar. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bir daha böyle şeyler görmeyiz." diye konuştu.

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