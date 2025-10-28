İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

Bakan Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: 26 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşın tamamının taburcu edildiğini duyurdu.

28 Ekim 2025 Salı 09:52
Bakan Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: 26 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

