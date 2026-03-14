15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Bakan Memişoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı: Hekimlik bir ömrü şifaya adamaktır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan hekimlere seslenerek 'Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır' dedi. Sağlık Bakanlığı da hekimlere minnetle dolu bir video yayımladı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye genelinde sağlık camiasının coşkuyla kutladığı özel bir gün olarak öne çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu anlamlı günde hekimlere yönelik duygusal bir mesaj paylaşarak emeklerini selamladı. Bakanlık da ayrı bir video ile sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getirdi.

"HEKİMLİK BİR ÖMRÜ ŞİFAYA ADAMAKTIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

"Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi.

