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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak

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