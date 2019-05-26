Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak
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