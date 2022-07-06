Bakan Muş: 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzak Ülkeler Stratejisi" tanıtım toplantısına katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Muş "Uzak Ülkeler Stratejisi" hakkında bilgi verdi.

"BUGÜNE KADAR HAZIRLANAN EN DETAYLI DIŞ TİCARET STRATEJİ BELGELERİNDEN BİRİ"

Bakan Muş, "İhraç ürünlerimizi dünyanın en uzak noktasına ulaştırmayı ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda günün koşullarını, değişen ihtiyaç ve talepleri yakından takip ediyor ve ihracat politikası araçlarımızı proaktif bir şekilde güncelliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu küresel vizyon çerçevesinde dış ticaretimizin yapısını geliştirmek üzere, az sonra sizlerle ayrıntılarını paylaşacağım Uzak Ülkeler Stratejimizi hazırladık. Bahse konu Stratejimiz ile ürün ve hizmetlerimizin çok daha uzağa, mesafe tanımaksızın ulaşması için tüm paydaşlarımızla birlikte, oldukça kapsamlı bir yol haritası çizdik. Bu strateji, altını çizmek isterim ki, bugüne kadar hazırlanan en detaylı dış ticaret strateji belgelerinden birisi niteliğindedir" diye konuştu.

"250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİZ."

Bakan Muş " Ancak, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye ekonomisi bu zor süreçte yerinde saymamış ve önemli başarılara imza atmayı sürdürmüştür. 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüme kaydederek son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaşan ekonomimiz, 2022 yılının birinci çeyreğinde de yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 2021 yılındaki büyümeye 5,3 puan pozitif katkı sağlayan ihracatımız, ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak, dünya ihracatı içerisindeki payını yüzde 1'in üzerine çıkarmayı başarmıştır. Böylece, 2021 yılında yüzde 32,8 artarak 225,2 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, büyümenin itici gücü olmuştur. Benzer şekilde, bu yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 20 artışla 125,9 milyar dolar seviyesine yükselerek makroekonomik göstergelerimizi olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu güçlü performans ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz" dedi.

18 HEDEF ÜLKE BELİRLENDİ

Bakan Muş, "Pandemi nedeniyle küresel üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da fırsat olarak değerlendirerek, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için yola çıkıyoruz. Ortalama 3.065 km olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4.744 km'nin üzerine çıkarmak için harekete geçiyoruz. İhracatımızın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak yeni-ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanıyor, böylece rotamızı Uzak Ülkelere çeviriyoruz. Bu anlayışla, Bakanlığımızca yapılan analitik çalışmalar neticesinde; Ülkemize 2.500 km'den uzak mesafede bulunan, dünyadan ithalatı 60 milyar doların üzerinde olan ve ithalatından aldığımız payın yüzde 1'in altında olduğu 18 ülkeyi 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında ticaretimizin geliştirilmesine yönelik hedef ülkeler olarak belirledik. Bu ülkeler; Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili; Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam; Afrika'dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya'dan ise Avustralya'dır. Dünya ekonomisinde yüzde 64 paya sahip olan bu ülkeler, dünya mal ithalatının yüzde 47'sini ve dünya hizmet ithalatının ise yüz 35,6'sını yapmaktadır. " dedi. Konuşmasında hazırlanan strateji ve raporla ilgili çalışmalardan bahseden Bakan Muş, "Bu 18 ülkeyi seçerken ince eleyip sık dokuduk. Her bir ülke özelinde, stratejik karar alma modellerini kullanarak potansiyel ülkelerin büyüme-pay analizlerini yaptık. Ayrıca, 18 ülkeye yönelik, ülkemizin ihraç ürünlerini ve ilgili ülkenin ithalat kompozisyonunu göz önüne alarak arz-talep eşleştirmesi yaptık; potansiyel sanayi ve tarım ürünlerini belirledik. Her bir ülke için kapsamlı e-ihracat analizi ortaya koyduk; altyapıdan maliyetlere kadar lojistik sektörümüzün durumunu analiz ettik. İlaveten, hizmet ihracatında alt sektörlere kadar inerek ayrıntılı sektörel analizler yaptık, mal ve hizmet ihracatçısı firmalarımızla anket çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm bu süreç neticesinde Uzak Ülkeler Stratejisini üç bölümde kurguladık ve yaklaşık bin sayfalık bir rapor hazırladık" şeklinde konuştu.

"MENZİLİMİZİ DAHA UZAĞA TAŞIMA, UFKUMUZU DAHA DA ÖTELERE GÖTÜRMENİN ZAMANI GELDİ"

Bakan Muş " Başarıya ulaşmasında en önemli görevin yine siz, iş dünyamızın değerli temsilcilerine düştüğünü vurgulamak isterim. Ülkemizin sanayicileri, mal ve hizmet ihracatçıları ve müteahhitleri bugüne kadar geleneksel pazarlarımızda çok önemli işlere imza attılar; büyük bir deneyim ve rekabet gücü kazandılar. Artık menzilimizi daha uzağa taşıma, ufkumuzu daha da ötelere götürmenin zamanı geldi. Zira, ülkemiz ekonomisinin ve ihracatının son 20 yılda geldiği nokta, artık geleneksel pazarlarımızın ötesine geçmemizi gerekli kılıyor" dedi.