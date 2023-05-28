Bakan Muş: Bugün Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazandı

Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda yaptığı konuşmada, Samsun'un rekor oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini söyledi.

Samsun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığına işaret eden Muş, "Bugün kazanan sadece Cumhurbaşkanımız değil, Cumhur İttifakı değil, bize oy verenler değil, bugün Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazandı. Artık sonuçlar netleşti. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Samsun için çalışmaya başlayacağız, Türkiye için çalışmaya başlayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, zenginleştirmeye, refahını arttırmaya, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmaya başlayacağız. Türkiye'yi, bölgenin yıldızı yapmak için çalışmaya başlayacağız. Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke yapmak için çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muş, Türkiye'nin yarın daha güçlü bir Türkiye'ye uyanacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde millet, iradesini Büyük Türkiye'den yana koymuştur. Millet, iradesini istikrardan yana koymuştur. Millet, iradesini büyümeden, gelişmeden yana koymuştur. Bu ülkenin artık ne büyümesini ne de bölgenin lideri olmasının önüne kimse geçemeyecek. Artık Türkiye'yi enerji bağımlılığından da kurtaracağız. Artık Türkiye'yi kendi kendine yeten bir ülke haline getireceğiz. Artık Türkiye'ye rağmen bu coğrafyada bir şey olmayacağını herkes kabul edecek. Artık Türkiye'yi kuşatmak isteyenler, bundan sonra rahat uyku uyumayacak. Millet bugün bu sandıkta bize bu mesajı verdi, bize bu yetkiyi verdi. 85 milyon insanın 5 yıl sonraki refah seviyesi çok daha farklı olacak. 85 milyonun 5 sene sonra yaşadığı Türkiye bambaşka olacak. 85 milyonun 5 sene sonra gurur duyacağı Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacak."

- "Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da bugün Türkiye'nin kazandığını belirtti.

Türkiye'nin çok zorlu yollardan geçtiğini anlatan Karaaslan, "Hep birlikte bütün zorluklara göğüs gerdik. Öldürmeyen Allah hep güçlendirdi. Her bir zorluktan, her bir eşikten güçlenerek çıktık. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapısı aralanmadı, artık Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtık. Bugün yüzünü terör örgütlerine değil, yüzünü millete dönenler kazandı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha ülkemize kazandıracağımız nice eserler, daha birlikte katedeceğimiz nice yollar, ülkemizi inşallah ulaştıracağımız nice hedefler var." diye konuştu.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah 2023 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehrin evlatları olarak Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıktık. Medeniyetimizin kazanımlarına sahip çıktık. Geleceğimize sahip çıktık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte büyümeye, hep birlikte gelişmeye, yalnızca yönetiminde olduğumuz bugünden sorumlu olmadığımız, geleceğinden de sorumlu olduğumuz ülkemizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız."