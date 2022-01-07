Bakan Muş: Türkiye'nin 2022 ile alakalı hedefleri net ve açık

AA 7 Ocak 2022 Cuma 16:41 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:24

Bakan Muş, "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul'da düzenlenen "MÜSİAD 2022 Dengeli ve Güçlü Büyüme Hedefleri" toplantısına katıldı.

Türkiye'nin, son 20 yılda ekonomik ve siyasi bakımdan büyük ve köklü dönüşümlerden geçtiğini ve AK Parti iktidarları döneminde alt yapıdan sanayiye, lojistikten ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda dev projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Muş, sağlam temellerde kurgulanan istikrarlı bir yönetim ile Türkiye'nin son yıllarda yaşanan küresel çaptaki olumsuzlukların etkilerini en aza indirdiğini kaydetti.

- "TÜRK İŞ DÜNYASI, 2021 YILINDA BÜYÜME VE İHRACAT PERFORMANSININ MİMARI OLMUŞTUR"

Dünya ekonomisinin salgınla birlikte eşi benzeri görülmemiş hammadde ve tedarik sorunlarıyla boğuşmak durumunda kaldığını anımsatan Muş, "Türkiye, tüm bu olumsuz şartlara rağmen cari fazla veren bir ülke olma hedefi doğrultusunda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve istikrar temelinde emin adımlarla ilerlemektedir. Makro göstergeler çerçevesinde bakıldığında 2021 yılı, Türkiye için tüm dünyada kopan fırtınaya rağmen önemli mesafe kat edilen bir yıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Devam eden belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'nin, atılan doğru adımlarla, bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı haline geldiğini belirten Muş, "Zorlu koşullar altında dahi faaliyetlerini sürdürmeyi başaran Türk iş dünyası, 2021 yılında ülkemizin ortaya koyduğu büyüme ve ihracat performansının mimarı olmuştur. Zira İş dünyamızın gösterdiği bu üstün performans ile büyüme ve ihracatta önemli başarılar elde edilmiştir." diye konuştu.

- "2022 İLE İLGİLİ İDDİALI BİR HEDEFLE YOLA ÇIKMIŞ BULUNUYORUZ"

Bakan Muş, aşılamadaki hızlanmanın ve ekonomik faaliyetlerdeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla 2021 yılına güçlü bir başlangıç yapan Türkiye ekonomisinin, yılın ilk üç çeyreğinde yüksek oranlı, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme performansı gösterdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İhracat artışının büyümedeki yansımalarını, istihdam, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı gibi makroekonomik göstergelerden de izlemek mümkündür. Türkiye ekonomisi 2021 yılı ekim ayı itibarıyla pandemi öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur, böylece sanayi üretiminde güçlü toparlanma sağlanmış, kapasite kullanım oranlarında pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkılmıştır. 2021 yılını dış ticarette önemli bir başarıyla kapatarak geride bıraktık ve 2022 ile ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz."

Bakan Muş, büyümenin yarısından fazlasının net ihracattan geldiğine dikkati çekerek, gelecek dönemde de Türkiye'nin ihracatını arttırmak suretiyle cari fazla veren ülke hedefine ulaşmış olacağını bildirdi.

Mıuş, "Bu yıl ekonomimizin yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini bekliyoruz. Böyle bir büyüme rakamıyla, çok düşük bir cari açıkla 2021 yılının kapanacağını düşünüyoruz ve ortaya çıkacak olan cari açık Türkiye için finanse edilemeyecek, döndürülemeyecek bir rakam hiç değil. Çünkü döviz tevdiat hesaplarındaki rakamın çok çok altında bir rakamla kapatmış olacağız." diye konuştu.

- "E-İHRACATLA ALAKALI BİR ALTYAPI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

E-ihracat konusuna da değinen Muş, "Biz e-ihracatla alakalı bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz ve e-ihracatta firmalarımızın karşılaştığı en önemli sorun, bunların nakliyesinde, lojistiğindeki maliyetler... Bu maliyetlerin aşağı çekilmesiyle beraber e-ihracatta daha rekabetçi olabileceğiz. Dolayısıyla bunun üzerinde bazı çalışmalarımız var. Ve bu nakliye masraflarını biz daha aşağılara çekebilirsek, bizim e-ihracatta gideceğimiz ciddi bir mesafe olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Muş, hizmet ihracatına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yine aynı şekilde hizmet ihracatıyla ilgili bazı şeyler dile getirmek istiyorum. Bizim şimdiye kadar konuştuğumuz mal ihracatı 250 milyar dolar ama bunun yanında Türkiye'nin ciddi bir hizmet ihracatı var. Cumhurbaşkanımızın ihracat rakamlarını açıkladığı toplantıda, kısa bir süre içerisinde hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık bir rakama ulaşacağımızın müjdesini verdi. Pandemi şartları bizi turizm gelirlerimizde geriye itmesine rağmen orada bir toparlamaya gidiyoruz ve bunun yanında sağlık turizminden eğitime yazılım ihracatından siber güvenliğe kadar müteahhitlik hizmetlerinden müşavirlik tasarım hizmetlerine kadar, gastronomiye kadar lojistik hizmetlerine kadar pek çok alanda Türkiye net hizmet ihracatçısı olarak öne çıkmakta. Dolayısıyla 250 milyar doların yanında aslında hizmet ihracatımızı da koyduğumuz zaman çok daha yukarılarda bir toplam ihracat rakamına ulaşmış olacağız."

Yeşil Mutabakatla ilgili de ciddi bir çalışma yaptıklarını bildiren Muş, bu konuyu yakından takip ettiklerini ve ilgili paydaşlarla da bir koordinasyon içerisinde bu süreci götürmeye çalıştıklarını anlattı.

- "KARA BULUTLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARA ASLA VE ASLA KULAK ASMAYIN"

İş dünyasına "işlere odaklanma" çağrısında bulunan Mehmet Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin cari denge, büyüme ve bütçe rakamlarına ve toplam ve kamu borçluluk oranlarındaki rakamlara baktığımızda dünyadaki en sağlıklı ülkelerin başında geldiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Buradan MÜSİAD camiasına, sizin vesilenizle iş dünyasına şu mesajı vermek istiyorum. Herkes işine odaklansın. Türkiye'nin 2022 ile alakalı hedefleri net açık ve bunları yakalamayla alakalı en küçük bir tereddüdümüz yok. Kara bulutları oluşturmaya çalışanlara asla ve asla kulak asmayın. Rakamlara baktığınız zaman Türkiye'nin kendi içerisindeki rakamlarına baktığınız zaman dünyayla da mukayese ettiğiniz zaman ne kadar sağlıklı bir yapıda olduğunu görürsünüz."