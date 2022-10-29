İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Nebati, Bakan Varank'ı etiketledi: 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz?
Güncel

Bakan Nebati, Bakan Varank'ı etiketledi: 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Bakan Nebati, Bakan Varank'ı etiketledi: 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz?
ABONE OL

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

İkinci Togg için büyük rekabet "Bakan Nebati beni her gördüğünde ısrarla bunu söylüyor"

Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.