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Bakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaretinde, 'Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Bakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti
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Nebati, Twitter hesabından, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde yaptığı incelemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel çip krizine rağmen Türkiye'nin, yerli ve milli pasaportunu üretebilen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların mutfağı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüzde kurmayı başardığımız altyapıyı tekrar yerinde inceledik. Daha etkin ve güvenlikli üretim yöntemleri sayesinde önemli başarılara imza atan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kıymetli tüm mesai arkadaşlarımıza, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati
  • darphane

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