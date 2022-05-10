Bakan Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile bir araya geldi

Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için bulunduğu Marakeş'te, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.