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Bakan Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

AA10 Mayıs 2022 Salı 14:52 - Güncelleme:
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Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için bulunduğu Marakeş'te, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah
  • görüşme

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