İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Nebati: Hasarlı binalardan uzak duralım

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 katlı binanın yıkılmasın hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor.' dedi.

AA5 Mart 2023 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Hasarlı binalardan uzak duralım
ABONE OL

Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen 6 katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Haliliye ilçemize ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.