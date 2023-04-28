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  • Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, yıllar önce yasalaştırdık
Güncel

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, yıllar önce yasalaştırdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü' değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk.' dedi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, yıllar önce yasalaştırdık
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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."

Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.

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