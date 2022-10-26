Bakan Özer: 28 Şubat mimarlarının bize söyleyeceği hiçbir şey yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bin 200 öğrenci kapasitesine sahip Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun resmi açılış programına katıldı. Programda Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Grubu'nun müzik dinletisiyle devam etti. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Bakan Özer, okulu gezdi.

"DEVLET OKULU MU ÖZEL OKUL MU AYRIMI ORTADAN KALKACAK"

Açılış konuşmasını yapan Bakan Özer, "Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil, öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir ruh veren okullar inşa ediliyor. Bu atılımlar çok daha farklı bir faza erişti. İnşallah bu örnekler Türkiye'nin her noktasında yaygınlaşacak, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz girdiği zaman 'bu devlet okulu mu özel okul mu' ayrı mı ortadan kalkacak. Devlet okullarının özel okullardan çok daha iyi bir noktaya taşındığını görecekler" dedi.

"12 YILA ÇIKINCA NEDEN İTİRAZ ETTİNİZ?"

Antidemokratik eğitim politikalarına değinen Bakan Özer, "Eğitim sistemimizde en fazla çeken de imam hatip okullarımız oldu. Bugünlere gelirken ciddi sıkıntılar çeken okulumuz. İmam hatip okulları bu ülkenin evlatları imam olsunlar diye değil, dininden haberdar olsunlar diye kurgulanan bir okul türü. 1951 yılından itibaren yapılan iyi atılımlar, 90-2000'li yıllar arasında tekrar müdahaleye maruz kalıyor. Birincisi zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması, tamamen imam hatiplerin, ortaokulların kapatılmasına matuh bir eğitim politikası. Bunu geçenlerde konuştum. Bazıları Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuktan haberdar değil dedi. 5 yıldan eğitim zorunlu 8 yıla çıkıyor, niye itiraz ediyor dediler. İmam hatip ortaokullarının kapatılmasının üzerini örtüyor, 8 yıla çıkarılmasına sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Öyleyse 4+4+4'te 12 yıla çıkarken neden itiraz ettiniz? İkinci müdahale 1999'da yürürlüğe giren kat sayı uygulaması. Bu uygulamanın amacı çok basit. Akademik olarak başarılı öğrencileri imam hatip okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak. Yani dinini ve değerini bilen insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak dinini bilen vali, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Meslek liseleri de aynı şekilde" diye konuştu.

"ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR 20 YIL İÇERİSİNDE ORTADAN KALDIRILDI"

Bakan Özer, "Tüm bu antidemokratik uygulamalar, son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı. Bugün insanlar rahat konuşuyor. Bu dönemler içerisindeki başörtüsü yasağını, kat sayı ortalamasıyla ilgili fikir üreten insanlar. Çoğu öğrencimiz bu ülkenin eğitim sisteminin kendi öz evlatlarına başörtüsü yasağı uyguladığının farkında değil. Başörtülü öğrencilerimiz, kapıya gelip okulun içerisine giremiyordu. İkna odalarına alınıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, okullaşma oranlarının, öğretmen ve öğrenci sayısının artışına dikkat çekti.

28 ŞUBAT MİMARLARININ BİZE SÖYLEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK

Özer, "Türkiye'de eğitimde yeni başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Şuna emin olun 28 Şubat süreci mimarlarının bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok" dedi.