Bakan Özer: Amacımız Türkiye'nin her noktasındaki okullarımızın imkan farklılıklarını minimize etmek

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde, Murat Bardakçı Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kütüphaneye ismi verilen gazeteci, yazar Murat Bardakçı, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Tören müzik dinletisiyle başladı. Kütüphanenin açılış kurdelesini ise Murat Bardakçı'nın eşi Ayşegül Manav Bardakçı kesti. Açılış konuşmalarının ardından, Bakan Özer kütüphaneyi gezdi.

"TÜRKİYE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR "

Bakan Özer yaptığı açılış konuşmasında, "Böylesine önemli bir lisemize çok önemli bir tarihçimiz yazım insanı, kültür insanı Murat Bardakçı'nın ismini vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Özer, "Son 20 yıl Türkiye'de kim ne derse desin 3 boyutlu bir başarı hikayesi. Özellikle son LGS yerleştirmesinden sonra tekrar eski hastalıklar depreşmeye başladı. İmam Hatiple ilgili hastalıklar depreşmeye başladı. Yani eğitim elden gidiyor, eğitime reform ihtiyaçları gerekiyor diyen insanların eğitimle ilgili zerre kadar bir bilgisi yok. Maalesef bu ülkede herkes eğitimi biliyor. Herkes eğitimle ilgili yorum yapabiliyor. Ama verili konuşan, veriler üzerinde yani nasıl işte dijital okuryazarlık, Türkçe, matematik okuryazarlığı varsa aslında bir veri okuryazarlığıyla ilgili de ciddi bir problemimiz var toplum olarak. Belki bizim de sorumluluğumuz var burada. Verileri yorumlamaktan aciziz. Oryantalist bir bakışla bu topluma başarıyı yakıştırmaktan veya takdir etmekten aciziz. Sahadaki gerçeklikle, bu söylenenlerin hiçbir uyumunun olmadığını görmek de büyük bir keyif veriyor.. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye yeni başarı hikayeleri yazıyor" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ OKULLARIMIZIN İMKAN FARKLILIKLARINI MİNİMİZE ETMEK"

Bakan Özer, "Bu dönemdeki amacımız Türkiye'nin her noktasındaki okullarımızın imkan farklılıklarını minimize etmek. Yani eğitimde fırsat eşitliğine güçlendirmek. Sosyoekonomik arka planına bakmaksızın tüm öğrencilerimizin en iyi eğitim alabilecekleri okullarla bütünleşebilmelerini sağlayabilmektedir. İşte bunun için temel eğitimde on bin okul projesi yapıyoruz. İmkan farklılıkları, dezavantajları olan görece dezavantajlı olan on bin tane ilkokul ve ortaokulu yeni baştan imar ediyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu.

Özer, okullara da ihtiyaçlarına göre bütçe gönderdiklerini hatırlattı.

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKUL KALMADI"

Kütüphanesiz okul kalmasın kampanyasından da bahseden Bakan Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde 57 bin 108 tane okulumuz var. Ve iki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane... Yani günlük 272 kütüphane kurduk. Sadece kütüphaneyi kurmakla kalmadık. 2021'in sonu itibariyle bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Yılsonu itibariyle kitap sayısını yüz milyona çıkaracağız" dedi. Bakan Özer, kütüphanelerin bu yaz tüm öğrenci ve velilerin kullanıma açtıklarını da hatırlattı.

"AYDA BİR KERE OKULA GELMELERİNİ İSTİYORUZ"

Bakan Özer, kütüphanelere ismi verilenlerden tek bir istekleri olduğuna dikkat çekerek, "Yaşayan kültür, bilim insanlarımızın, sanatçılarımızın isimlerini kütüphanelere verelim ama onlardan tek bir şey isteyelim. Ayda bir kere bu okula gelmelerini. Öğretmenlerle konuşmaları, öğrencilerle muhabbet etmeleri, bahçede, avluda, koridorda, Murat Bardakçı'nın geçtiği, öğrencilerin merhaba Murat Bey deyip, derdini anlattığı, Murat Bey'in onları yönlendirdiği bir Beşiktaş Anadolu Lisesi. Bu proje sadece İstanbul'da sınırlı kalmasın. Tüm illerimizdeki, o illerin yetiştirmiş olduğu güzel insanların isimlerini kütüphanelere verip, onlar da tüm deneyimlerini gençlerimizle, öğretmenlerimizle paylaşarak çok daha güzel bir Türkiye'nin inşasında el birliği yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.

BARDAKÇI: BÜYÜK BİR DUYGU

Murat Bardakçı, "Böyle bir ilim yuvasının kütüphanesine isminin verilmesi insanı hakikaten mutlu ediyor. Duygulandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Burası 21'nci mektep olarak kurulmuş. Benimle de yakın alakası var. Rahmetli annemin ilkokula başladığı yer burası. İnsanın annesinin başladığı okulun kütüphanesine isminin verilmesi çok güzel. Büyük duygu" dedi.