Bakan Özer: Ayşenur Alkan öğretmen görev aşkıyla hareket etti

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakan Özer, ilk olarak ziyaret ettiği Keçiören İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlere çiçek sundu.

Öğretmenlerle sohbet eden Özer, Bakanlık olarak bütün imkanlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmelere özgü bir kanun çıkarıldığını, bunun yanı sıra 3600 ek gösterge imkanından ilk olarak öğretmenlerin yararlandığını aktardı.



2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken son 20 yılda yapılan yatırımlarla şu anda sayının yaklaşık 1 milyon 200 bin olduğunu kaydeden Özer, öğretmenlerin yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve eleştirilerini de dinleyen Bakan Özer, görüşmenin sonunda bütün öğretmenlere, başöğretmen olarak emekli olmaları temennisinde bulunarak, emekleri için teşekkür etti.

Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimlerden çok memnun olduklarını anlatan öğretmenler de mesleğe verdiği katkı ve ziyaretinden ötürü Bakan Özer'e teşekkür etti.

- "Sonuçta kazanan öğretmen oldu"

Bakan Özer, Yenimahalle Afşin Bey İlkokuluna geçerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı öğretmenlere çiçek takdim etti.

Özer'in bir süre sohbet ettiği, görüş ve önerilerini dinlediği öğretmenler, uzman ve başöğretmenlik sınavının çok başarılı geçtiğini belirterek, "Tam dediğiniz gibi oldu." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin kendisine teşekkür etmesi üzerine Bakan Özer "Sonuçta kazanan öğretmen oldu. Bu haklardan çok daha fazla öğretmenimizin yararlanmasını istedik, öyle de oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu, size söz verdiğimiz gibi daha iyi noktalara gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Özer, en kutsal mesleğin "öğretmenlik" olduğunu vurgulayarak, eğitimcileri çok kapsamlı olarak her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Özer, ziyaretin sonunda okuldaki öğretmenlere daha önce sözünü verdiği spor salonunun açılışını da yaptı.

- Emekli öğretmenlere ziyaret

Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ile 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki emekli öğretmenleri de ziyaret etti, diğer huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Emekli eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Özer, çiçek takdiminde bulundu. Emekli öğretmenlerin tecrübelerini dinleyen Bakan Özer, "Hepinize emeklerinizden dolayı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de şahsım adına şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

- Emekli öğretmenler, genç öğretmenlerle tecrübelerini paylaşacak

Özer, öğretmenliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, "Fedakarlık üzerine inşa edilen bir meslek. Onun için sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenlerin "Genç öğretmenlere tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz." sözleri üzerine Özer, "Memnuniyetle bunu yapalım. 81 ilimizden gelen öğretmenlerimizi de burada sizlerle buluşturalım. Önümüzdeki aydan itibaren bunu düzenli yapalım." diye konuştu.



- "Ayşenur Alkan öğretmen görev aşkıyla hareket etti"

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan terör saldırısına da değinen Özer, yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenin, olay sırasında dahi öğrencilerini düşündüğünü belirtti. Özer, şöyle devam etti:

"Öğrencilerini aşağı indirip sonra 'Acaba bir öğrenci sınıfta kaldı mı?' diye görev aşkıyla hareket edip canını hiçe sayarak tekrar yukarı çıktığında patlama nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İşte öğretmenlik, fedakarlıkla, sevgiyle, aşkla yapılan bir meslek. Ülkemizin bu kadar güçlü hale gelmesinde sizlerin çok büyük emekleri var. Onların fedakarlıklarıyla, gece gündüz çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlenmeye devam edecek. İnşallah bundan sonra da Bakanlık olarak tüm bürokratlarımızla birlikte sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Sadece Öğretmenler Günü'nde değil, başka günlerde de inşallah birlikte olacağız. Hepinize minnettar olduğumu ifade etmek için geldim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz."

Sohbetinde, köylerde açılan köy yaşam merkezlerine de değinen Özer, buralarda yetişkin, çocuk ve torun herkesin bir araya getirildiğini kaydetti.



Bakan Özer, "Buralara inanılmaz rağbet var. Şehirlerden köylere kaymalar başladı. Tarım ve hayvancılık gelişirken istihdama olumlu etkiler başladı. Muhtemelen size en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyemiz, köy okullarının açılmasıdır." dedi.

