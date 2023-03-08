İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9419
  • EURO
    19,978
  • ALTIN
    1104.49
  • BIST100
    5366.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özer duyurdu! Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor
Güncel

Bakan Özer duyurdu! Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Bakan Özer duyurdu! Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı.

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ili kapsayan bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.

Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." bilgisini verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.