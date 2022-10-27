Bakan Özer: Meslek liselerinden yılın ilk 9 ayında 1.4 milyar liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre, meslek liselerinin bu yılın ilk 9 ayındaki gelirinin, şehirlere göre dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 lirayla İstanbul yer aldı. Bu ili 131 milyon 283 bin 799 lirayla Ankara ve 117 milyon 851 bin 195 lirayla Gaziantep izledi.

Gelirin okullara göre dağılımına bakıldığında da Konya'dan Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25 milyon 255 bin 174 lirayla birinci, Gaziantep'ten Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 90 bin 617 lirayla ikinci, Gaziantep'ten Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21 milyon 383 bin 55 lirayla üçüncü oldu.

Aynı dönemde en fazla gelir elden eden ilk 3 okul, yiyecek içecek hizmetleri, bilişim, motorlu araçlar teknolojisi alanlarında üretim yaptı.

- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ, DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA 223 MİLYON 517 BİN LİRA PAY ALDI

MEB tarafından döner sermaye işletmesi kapsamında 2022'nin ilk 9 ayında öğrenci ve personele ödenen ücretler de belli oldu.

Buna göre, sözü edilen dönemde döner sermaye gelirlerinden ödenen toplam 223 milyon 517 bin 680 lira ücretin 67 milyon 533 bin 513 lirası öğrenci payı, 155 milyon 984 bin 167 lirası da personel payı için ödenen tutar olarak hesaplandı.

Döner sermaye gelirlerinden ödenen ücretlerin dağılım istatistiklerinde, öğrenci payında ilk sırayı 885 bin 711 lira ile Antalya Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı.

Listede 792 bin 318 lirayla Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hatay Dörtyol Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 bin 728 liralık ödeme ile üçüncü sırada yer aldı.

- PERSONEL PAYI

Döner sermaye gelirlerinden personel ödemesi gerçekleşen okulların ücret sıralamasına göre ise ilk sırada 1 milyon 579 bin 584 liralık payla Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Aynı sıralamada Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 milyon 419 bin 315 liralık payla ikinci, 1 milyon 297 bin 541 lira ile Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

- "BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 219'LUK REKOR ARTIŞ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, meslek liselerinde döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretimin kapasitesinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu üretim hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Meslek liselerinin 2022'nin ilk 9 ayında sağladığı gelir, bir önceki döneme göre yüzde 219'luk rekor artışla 1 milyar 362 milyon 789 bin 924 liraya ulaştı. 9 aylık dönemde gerçekleştirilen üretimden öğrenci ve öğretmenlerimiz 223 milyon 517 bin lira pay aldı."

Son 3 yıllık süreçte büyük bir inanç ve kararlılıkla mesleki eğitimin tüm problemlerini çözmek için gayret sarf ettiklerini belirten Özer, meslek liselerinin artık Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, patent, faydalı model, marka tasarım ve tescil konularında çalışmalarla ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin tercih ettiği okul türlerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.