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Bakan Özer, Musa Kazım Arıcan'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ı ziyaret etti.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Bakan Özer, Musa Kazım Arıcan'ı ziyaret etti
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ASBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in üniversiteyi ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASBÜ işbirliğinde eğitime yapılabilecek katkılar değerlendirildi.

Bakan Özer, şehrin tarihi, kültürel ve ticari yaşamında önemli bir konumu bulunan Ulus semtindeki üniversitenin hem eğitim öğretimde hem araştırmada önemli bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

Özer, daha sonra ziyaret ettiği ASBÜ Hazine Müzesi hakkında Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı'dan bilgi aldı.

Hazine Kasa Dairesi'ni görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Özer, "Hazine bilek gücüyle, alın teriyle, akıl yetkinliğiyle elde edilen maddi birikimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine dairesinin yer aldığı, Ankara'nın önemli tarihi ve mimari değerlere haiz bu mekanında, Cumhuriyet döneminin iktisadi geçmişine ışık tutan Hazine Müzesi'ni gençlerimiz mutlaka ziyaret etmelidir." dedi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise sosyal bilimler altyapısının bir çıktısı olarak üniversite bünyesinde kurulan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsünün gelecekteki projeleri ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın artık inovasyon temelinde yükseldiğini belirterek, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesinde, sosyal bilimlerden daha fazla katkının sağlanması gerektiğine işaret etti.

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