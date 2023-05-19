Bakan Özer'den ''19 Mayıs'' mesajı

Özer, mesajında, 19 Mayıs'ın, bağımsızlığından vazgeçmeyen, "İlle de hürriyet" diyerek zulme başkaldıran bir büyük milletin kurtuluşa attığı ilk adım, mukaddes bir yola çıkmadan önce çekilen derin bir nefes, her yaştan gencin dilindeki umut dolu türkü olduğunu vurguladı.



"Yanındaki yılın adı değişse de 19 Mayıs, manası bu aziz vatan için aynı kalacak bir nirengi noktasıdır." ifadesini kullanan Özer, mesajında gençlere şöyle seslendi:

"Sizler o manayı ve hürriyet ateşini bugün bilimin ve aklın ışığına, kültür ve sanatın iyileştirici ufkuna, ortak değerlerimizin birleştirici ruhuna dönüştürecek; her ne iş yapıyorsanız o alanda yorulmaksızın çalışıp üretecek; ülkemiz ve insanlık için daima her şeyin en faydalısını yapma gayretinde olacaksınız. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olanlar sizlersiniz. Buna inancımız tamdır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin aydınlığında, onu ve fikirlerini özümseyerek yolunuzu çizecek ve bu ülkeyi müreffeh yarınlara sizler ulaştıracaksınız. Asırlardır bağımsız yaşadığımız, her köşesinde ecdadımızdan bir parça olan bu kutsal topraklar, ilelebet milletimizin geleceğine yani sizlere emanettir."

Özer, Bakanlık olarak gücünü tarihinden alan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilinçli gençler yetiştirmenin, öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını kaydetti.