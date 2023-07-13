İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1513
  • EURO
    29,2503
  • ALTIN
    1648.06
  • BIST100
    6423.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki: 2 bin 909 konutun inşası devam ediyor
Güncel

Bakan Özhaseki: 2 bin 909 konutun inşası devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 400'ü köy evi olmak üzere, 2 bin 909 konutun inşasının devam ettiğini bildirdi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: 2 bin 909 konutun inşası devam ediyor
ABONE OL

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Depremden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda konutların hızla yükseldiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Nurdağı'nda yapmayı planladığımız 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz."

Bakanlık açıklamasına göre, Nurdağı'nın Bademli Mahallesi sınırları içerisinde radye temel ve tünel kalıp sistemi ile bölgenin mimarisine uygun yapılan ve kaba inşaatı tamamlanan konutlarda, duvar ve çatı imalatlarına geçildi. Yatay mimariye uygun yapılan konutların 118'i 2+1, 338'i ise 3+1 şeklinde inşa ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.