İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki: 2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım
Güncel

Bakan Özhaseki: 2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti.

AA14 Mart 2024 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: 2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım
ABONE OL

Bakan Özhaseki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleriyle iftar yaptı.

Burada konuşan Özhaseki, Anadolu'nun çok güzel bir coğrafyada yer aldığını ancak bu coğrafyadaki kusurlardan birinin fitne odaklarının hiç bitmemesi olduğunu söyledi.

Bu ülkeye zarar verenlerin hep aynı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Okyanus ötesindeki ülke özellikle istiyor ki bu ülke ayağa kalkmasın, güçlü olmasın, kendine gelmesin." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, bir önceki bakanlık döneminde çukur eylemlerinde teröristlerin yakıp yıktığı yerlere gittiğini, oradaki evleri yeniden yaptığını anlattı.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ MESELE"

Coğrafyanın bir kusurunun da depremler olduğunu belirten Özhaseki, geçen 100 yılda denizde ve karada meydana gelen yıkıcı deprem sayısının 231 olduğunu bildirdi.

Her sene 2 veya 3 tane yıkıcı depremin meydana geldiğine dikkati çeken Özhaseki, sadece anakarada meydana gelen deprem sayısının 60'ın üzerinde olduğunu ve 130 bin kişinin öldüğünü söyledi.

"Her ay 10-15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz, gece gündüz çalışacağız. 'Nerede yapmışlar, kime vermişler şimdiye kadar, olsa olsa AK Partililere vermişlerdir, akrabalarına dağıtmışlardır.' Emin olun bunları duymak gerçekten rahatsız ediyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

Özhaseki, bu soruları soranları, yapılan çalışmaları göstermek için davet ettiğini ancak hiç kimsenin davetine gelmediğini söyledi.

"2000'DEN ÖNCE YAPILAN BİNALARIN TAMAMININ RİSKLİ KABUL EDİLEBİLİR"

2000 yılından önce yapılan binaların tamamının riskli kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, 2000'den sonra deprem yönetmeliğinin değiştiğini belirtti.

Müteahhitlerin ya da evini yaptıranların zemin etüdünü doğru tespit ettiği takdirde yapılan evlerin sağlam kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, "2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım." dedi.

Başkentteki 25-40 yıllık evlerin bir an önce değişmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Biz hazırız, açık duyuruda bulunuyorum. Hangi partili olursa olsun gelsin bakanlıklara ben sonuna kadar emirlerindeyim. A partili, B partili, hiç önemli değil. Buyurun lütfen değiştirelim. Çünkü deprem geldiği zaman partisine, dinine, imanına, mezhebine bakmıyor ki. Hepimizi alıp götürüyor Allah korusun." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, 7 yıl önce Hatay'a gittiğini, şimdiki belediye başkanının kentsel dönüşüm için kendisine izin vermediğini ve depremde o mahallede binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.