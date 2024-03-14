Bakan Özhaseki: 460 civarında konut ve iş yerleri yapılıyor

Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.

Ardından hak sahipleriyle bir araya gelen Özhaseki, gece gündüz demeden çalıştıklarını, yapılması gerekenleri yaptıklarını, yerelde bütün belediye başkanı adaylarının eser bırakmaya çalıştığını söyledi.

1994 yılı öncesinde bambaşka, ideolojik, takıntılı, sıkıntılı bir belediyecilik olduğunu dile getiren Özhaseki, 1994'te yola çıktılarında hizmet edeceklerini, gece gündüz demeden çalışacaklarını, kimseyi ayırmayacak ve mazeret üretmeyeceklerini söylediklerini hatırlattı.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Özhaseki, depremlerde 680 bin evin, 170 binden fazla da dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Hasarın ve acının çok büyük olduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milyarlarca dolar zarar var. Bu işin manevi tarafını ölçecek bir alet daha icat olmadı zaten. Her ocakta emin olun hala gözyaşı tütüyor. Bir taraftan orada gayret ediyoruz, evler yaptırıyoruz ki 19'unda dağıtacağımız evlerle 75 bin konutu orada vermiş olacağız. 5. aydan itibaren de her ay 10 bin-15 bin konutu vermeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz orada arı gibi çalışıyoruz."

Bölgede 1000'den fazla şantiye bulunduğunu, 4 bin 333 köy evinin yapıldığını söyleyen Özhaseki, her birine şantiye kurduklarını ve çelikten evler yaptıklarını belirtti.

"460 CİVARINDA KONUT VE İŞ YERLERİ YAPILIYOR"

Özhaseki, Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Birinci etapla ilgili 460 civarında aşağıda konut ve iş yerleri yapılıyor. Orada 300 kadar hak sahibiyle kardeşlerimiz anlaşmışlar, sözleşme imzalamışlar. Biz buranın ikinci ve üçüncü etabını devam ettireceğiz. Yoksa işimiz yarım olur, merak etmeyin. Buradaki ikinci ve üçüncü etabı yapacağız ve buradaki vatandaşlarımızla da tek tek anlaşarak, aynı şekilde aşağıdakiler gibi konutlarını vereceğiz. Ondan hiç endişeniz olmasın artık."

Afet bölgesi diye gösterilen yerdeki vatandaşları da bu kapsama alacaklarını bildiren Özhaseki, ellerindeki devam eden konutları verdikleri gibi daha sonra yaptıklarına da aynı şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

"BUNDAN HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN"

Bakan Özhaseki, "Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz." dedi.

Çalışmalarına birilerinin takoz koymak isteyebileceğini belirten Özhaseki, çalışmalara dava açtırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu dile getiren Özhaseki, şu anda 500'e yakın aktif fay hattı olduğuna işaret etti. Depremin ne zaman olacağının bilinmeyeceğini söyleyen Özhaseki, bu nedenle bir an önce evlerin yenilenmesi gerektiği vurguladı.

Özhaseki, "Birileri çıkar, mani olmaya çalışırlar. Dava açarlar, protestocu gruplar bulurlar, küfrettirirler ama biz işimizi yapacağız, çalışacağız, evlerimizi yenileyeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.

Ziyaretinde Bakan Özhaseki'ye, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı eşlik etti.