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Bakan Özhaseki 9 millet bahçesinin açılışını yapacak

Bakan Özhaseki, Adıyaman başta olmak üzere 9 şehirde 9 millet bahçesinin açılışını yapacak.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki 9 millet bahçesinin açılışını yapacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından sahada ilk mesaisini 8 Haziran Perşembe günü depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'da yapacak. Özhaseki, 9 şehirde 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, ilk ziyaretini 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'a gerçekleştirecek. Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Bakan Özhaseki, aynı gün Adıyaman başta olmak üzere Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katılacak. Dünya Çevre Haftası programları çerçevesinde ise 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

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