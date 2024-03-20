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Bakan Özhaseki: Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, istikamet değiştirecek halimiz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İstanbul için kentsel dönüşüme ayrılan paralar ne ise kendi algıları, reklamları için ayırdıkları para, organizasyonları tam iki misli, böyle bir insafsızlık olabilir mi? Kendi cebinden harcıyorsa helali hoş olsun ama kamunun parası harcandığına göre bir gün elbet bunların da hesabı sorulur. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, onlara bakarak istikamet değiştirecek halimiz yok. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz.' dedi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, istikamet değiştirecek halimiz yok
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Bakan Özhaseki, "Bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağımız, ezanımız, bunun üzerinde siyaset olmaz, PKK'lılara yüz verilmez, kafirlerle oturulmaz, konuşulmaz ama ne yazık ki iktidar olabilmek hevesiyle karşımızdaki grubun böyle de bir tavrı var." dedi.

Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Kendileri için kutsalın vatan olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Siyaset yapabiliriz, seçimlere gideriz, kazanırız, kaybederiz ama bizim için kutsal olan vatan. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağımız, ezanımız, bunun üzerinde siyaset olmaz, PKK'lılara yüz verilmez, kafirlerle oturulmaz, konuşulmaz ama ne yazık ki iktidar olabilmek hevesiyle karşımızdaki grubun böyle de bir tavrı var. Eh Allah da onlara iyilik versin ne diyelim, biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edeceğiz. Nihayetinde de Cenabıhak bizleri inşallah hak ettiğimiz yere getirecektir."

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu dile getirdi.

- "Onlara bakarak istikamet değiştirecek halimiz yok"

Özhaseki, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir moda başladı, başı İstanbul çekiyor; algı belediyeciliği... Olmayanı olmuş gibi göstermek, yapmadığını yapmış gibi göstermek ve trol ordusuna trilyonlar harcıyorlar, büyük paralar dağıtıyorlar. Adam oturuyor alkışlıyorlar, kalkıyor alkışlıyorlar, yan gelip yatıyor yine alkışlıyorlar ve böyle bir trol ordusuyla önlerine bakıyorlar. Ben böyle bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul için kentsel dönüşüme ayrılan paralar ne ise kendi algıları, reklamları için ayırdıkları para, organizasyonları tam iki misli, böyle bir insafsızlık olabilir mi? Kendi cebinden harcıyorsa helali hoş olsun ama kamunun parası harcandığına göre bir gün elbet bunların da hesabı sorulur. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz, onlara bakarak istikamet değiştirecek halimiz yok. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz."

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