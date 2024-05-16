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Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak çalışıyoruz
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay Valimiz Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ile Hatay'ımızın yeniden inşa ve ihyası için yürüttüğümüz projelerimizi istişare ettik. Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak, depremzede vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz."

  • Bakan Özhaseki
  • Hatay Valisi
  • Mehmet Öntürk

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